Restituição do Imposto de Renda 2023: veja como consultar 2º lote

A Receita Federal libera, a partir das 10h desta sexta-feira (23), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023 . O procedimento pode ser feito de forma online, pelo site do órgão. Segundo a Receita Federal, o lote contempla 5.138.476 contribuintes, e o montante soma RS 7,5 bilhões. O pagamento será feito em 30 de junho.

Todo o valor será destinado a contribuintes que têm prioridade, sendo 130.088 contribuintes acima de 80 anos, 978.397 contribuintes entre 60 e 79 anos, 70.589 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 468.889 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, 3.490.513 contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. A seguir, veja o calendário de pagamento dos valores e como conferir o andamento da sua restituição.

Quando cai a restituição do Imposto de Renda 2023?

A restituição do Imposto de Renda será paga em lotes, seguindo o calendário abaixo.

Calendário de restituição do Imposto de Renda

Como consultar a restituição do Imposto de Renda pelo computador

Passo 1. Para consultar a restituição do IR 2023, acesse o site da Receita Federal pelo computador. Preencha os campos com CPF e data de nascimento e selecione o ano em "Exercício", clicando na seta. Depois, confirme que é humano no captcha e clique em ‘’Consultar’’;