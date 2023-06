Resultado Sisu 2023.2: como se inscrever na lista de espera e ver cronograma

Quem não ficou entre as vagas ainda pode se inscrever na lista de espera no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que deve ser acessado com uma conta Meu gov.br . A seguir, confira o cronograma, saiba ver o resultado e como se inscrever na lista de espera do Sisu 2023.2.

O resultado do Sisu 2023.2 já está disponível a todos os participantes desde o início desta terça (27). Para conferir, é preciso acessar o site "https://sisu.mec.gov.br/#/selecionados" e informar os detalhes do curso desejado. Depois, basta clicar em "Pesquisar" e conferir as listas, que estão divididas de acordo com a modalidade definida no momento da inscrição. Para conferir o resultado do Sisu 2023.2, não é preciso entrar com a sua conta Gov.br — e é possível visualizar as chamadas de quaisquer cursos do país. Se não encontrarem seus nomes na lista de convocação, os candidatos ainda podem se inscrever na lista de espera do Sisu.