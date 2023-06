Site mostra como você ficaria usando o Apple Vision Pro; teste

É possível simular como você ficaria com o Apple Vision Pro, o mais recente lançamento da Apple, por meio do site Wear Apple Vision. Os novos óculos de realidade mista foram anunciados na WWDC 2023 e chamaram atenção tanto pelo design quanto pelo preço salgado. O equipamento está previsto para ser lançado em 2024 nos Estados Unidos com o valor de US$ 3.499 (cerca de R$ 17 mil na conversão atual) e não tem previsão de lançamento no restante do mundo. Para matar a curiosidade dos fãs da Apple que ainda não podem adquirir o produto, o site Wear Apple Vision mostra como eles ficariam com o headset.