Sorteio da Copa do Brasil 2023: veja horário e onde assistir ao vivo

Os duelos das quartas de final da Copa do Brasil 2023 serão sorteados, às 13h (horário de Brasília) desta terça-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O evento, que também definirá os mandos dos jogos e o chaveamento dos clubes até a decisão da competição, será transmitido ao vivo e online no canal da CBF TV, no YouTube. Os torcedores podem acompanhar o sorteio pelo site da plataforma ou pelo aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS).