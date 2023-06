Street Fighter 6: como criar seu personagem para jogar no modo World Tour

Street Fighter 6 é o mais novo jogo de luta da Capcom e conta com o novo World Tour, que conquistou os fãs logo nos primeiros dias de lançamento. Esse modo campanha deixa o jogador criar um lutador do zero e se aventurar ao lado dos personagens do elenco oficial, sendo o principal responsável por fazer com que SF6 batesse o recorde de usuários simultâneos no Steam e tirasse nota máxima na nossa review .

O game, disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e PC, conta com uma personalização detalhista dos personagens criados. Os jogadores podem alterar aspectos simples como altura ou cabelo, mas também elementos como tatuagens, sinais corporais ou outros fatores. A seguir, confira um tutorial do TechTudo de como personalizar o seu lutador da melhor forma possível.

1 de 11 Veja como montar seu personagem em Street Fighter 6 — Foto: Reprodução/Steam Veja como montar seu personagem em Street Fighter 6 — Foto: Reprodução/Steam

👉 Como jogar com o Akuma em Street Fighter 6? Opine no Fórum do TechTudo

No World Tour seu personagem deve explorar um mundo aberto enquanto sobe de nível e aprende novas técnicas. A jogabilidade mistura as mecânicas de combate com elementos de RPG, então também é possível equipar uma grande variedade de itens. Além disso, o progresso realizado no World Tour vale para o Battle Hub, onde é possível desafiar lutadores criados por outros jogadores.

Seu avatar interage com outros personagens consagrados de Street Fighter 6, que ensinam diversas habilidades e golpes para você montar o seu arsenal de combos. Logo nos primeiros momentos, Luke passa alguns de seus golpes preferidos, mas você pode evoluir na história e aprender com outras lendas da franquia, como Chun-Li e Ryu. A combinação de golpes somada com a personalização praticamente infinita de aparência, fazem com que nenhum avatar em World Tour seja igual ao outro.

Como criar seu lutador no modo World Tour

Passo 1. Para começar a criar um lutador, clique na primeira opção à esquerda do menu principal. Se for a sua primeira vez no modo World Tour, o jogo te levará para a academia de Luke, onde poderá mexer no visual do seu avatar;

2 de 11 Modo história de Street Fighter 6 te deixa criar seu próprio lutador — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Modo história de Street Fighter 6 te deixa criar seu próprio lutador — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 2. Na tela de criação, o primeiro passo é escolher entre um corpo masculino ou feminino. O modelo escolhido muda a base do lutador, mas você pode misturar características dos dois gêneros através das demais opções;

3 de 11 Seu lutador de SF6 pode ser "homem", "mulher" ou simplesmente "humano" — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Seu lutador de SF6 pode ser "homem", "mulher" ou simplesmente "humano" — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 3. Se não quiser fazer tudo do zero, a segunda sessão do menu tem uma série de modelos de rosto e corpo pré-definidos. Também é possível mudar a composição geral do modelo escolhido, deixando mais forte ou gordo, por exemplo;

4 de 11 Mude a composição corporal do seu avatar mexendo no triângulo em laranja — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Mude a composição corporal do seu avatar mexendo no triângulo em laranja — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 4. O tamanho das partes do corpo e outros detalhes, como pelos corporais, podem ser alterados na terceira aba do menu. Além disso, você pode escolher qual será a cor da pele e quão definidos serão os músculos do seu personagem;

5 de 11 Street Fighter 6 tem um dos sistemas de criação de personagem mais completos — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Street Fighter 6 tem um dos sistemas de criação de personagem mais completos — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 5. Depois de terminar o corpo, passe para o lado e comece a mexer no rosto do seu lutador. Existem muitas opções para alterar cabelo, boca, olhos, nariz e muito mais;

6 de 11 Você pode customizar até os mínimos detalhes do seu lutador — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Você pode customizar até os mínimos detalhes do seu lutador — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 6. A próxima parte é adicionar tatuagens, cicatrizes e pintas ao corpo do seu personagem. Você só pode adicionar até quatro, então escolha com cuidado;

7 de 11 As tatuagens, cicatrizes e pinturas corporais podem ser adicionadas à diversas áreas do corpo — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues As tatuagens, cicatrizes e pinturas corporais podem ser adicionadas à diversas áreas do corpo — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 7. Existem ainda mais opções para o rosto, onde é possível adicionar até sete tipos de cicatriz e maquiagem (como batom, sombra e delineador);

8 de 11 Use as diversas opções de maquiagem para dar ainda mais vida ao seu personagem — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Use as diversas opções de maquiagem para dar ainda mais vida ao seu personagem — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 8. Na aba seguinte o sistema te deixa alterar a cor de pelos, olhos, tatuagens, maquiagem e outros detalhes. Com tudo em um menu só, fica ainda mais fácil de encontrar as melhores combinações para cabelo e pele, por exemplo;

9 de 11 Sétima aba do menu de criação reúne todas as opções de cor — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Sétima aba do menu de criação reúne todas as opções de cor — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 9. Por último, escolha a voz do seu personagem. Apesar de ser bem tímido ao longo das cenas na história, seu avatar fala o nome dos ataques especiais durante as lutas. Ao todo, existem 16 vozes masculinas e femininas, algumas mais graves e outras mais agudas;

10 de 11 Vozes disponíveis na criação de avatar do SF6 são classificadas por idade e tom — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Vozes disponíveis na criação de avatar do SF6 são classificadas por idade e tom — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

Passo 10. Agora é só dar um nome ao seu lutador e começar a curtir o modo história do Street Fighter 6. Se quiser mexer de novo em alguma parte do personagem, basta visitar o salão de beleza de Metro City ou o balcão de customização do Battle Hub;