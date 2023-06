Street Fighter 6: como usar personagens clássicos com skins originais

Street Fighter 6 chama a atenção pelo redesign completo do seu elenco de personagens, conforme apontado no review. No entanto, é possível destravar as skins originais dos heróis clássicos, de graça, através do modo World Tour. Isso também vale para os estreantes do elenco, que têm acesso a uma roupa alternativa completamente desbloqueável no modo single-player. Para isso, é necessário maximizar o Vínculo e, por consequência, o Estilo de Luta com os Mestres Lendários desejados.