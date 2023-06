'TV não faz parte da sua residência' na Netflix: o que é e como resolver

Usuários da Netflix podem receber a mensagem "esta TV não faz parte da sua residência" ao abrir o app na TV. Este é mais um passo para o bloqueio do compartilhamento de senhas . Após anunciar que a conta do serviço do streaming só pode ser usada dentro de uma única residência, a empresa começou a notifica as entradas indevidas com o aviso. Junto da mensagem de erro, há opções para criar uma nova conta, definir um novo local de residência ou informar sobre viagens.

A Netflix atualizou as informações da Central de Ajuda, mas algumas instruções são diferentes do que vem acontecendo na prática, como é o caso da definição da residência. Se você recebeu a mensagem de erro no seu aparelho, confira a seguir o passo a passo de como voltar a assistir Netflix.

O que significa “Esta TV não faz parte da sua residência”?

Quando um assinante utiliza o serviço da Netflix em uma TV, a empresa registra o endereço de IP da conexão de Internet do aparelho e define-o como a residência da conta. Portanto, todos os dispositivos conectados à mesma Internet são identificados como parte do local. Fora da residência, qualquer acesso externo será considerado como indevido, exceto em viagens. Portanto, a mensagem “Esta TV não faz parte da sua residência” significa que a entrada não será possível, pois não é feita na conexão principal.

Em casos como esse, a empresa indica que o usuário externo crie uma conta da Netflix. Porém, caso seja o assinante tentando utilizar seu plano, ele pode atualizar sua residência ou informar que está em viagem. Para cada uma das opções, há um procedimento a ser feito.

O que fazer para conseguir assistir à Netflix?

Criar uma conta

Passo 1. Ao visualizar a mensagem de erro, uma das opções é um botão branco escrito "criar uma conta Netflix". Entre no site da Netflix (www.netflix.com/signup) e clique em "Próximo". É recomendável fazer este procedimento em um navegador de PC ou, se for o caso, em um celular;

Passo 2. No primeiro passo você será direcionado às ofertas disponíveis da Netflix. Clique em uma das janelas vermelhas para escolher seu plano e veja as funcionalidades disponíveis. Estando de acordo com as informações de Termos de Uso, clique no botão vermelho "Próximo";

Passo 3. Agora será necessário definir suas credenciais para logar na plataforma. Quando a mensagem "Termine de configurar sua conta" aparecer, clique no botão vermelho "Próximo". Em seguida, insira o e-mail para cadastro e crie uma senha de acesso. Feito esse procedimento, clique novamente em "Próximo";

Passo 4. Agora, o passo seguinte é a escolha da forma de pagamento. A Netflix oferece como opções o pagamento via cartão pré-pago da plataforma ou o uso de cartão de crédito ou débito. Escolha a opção desejada para prosseguir;

Passo 5. Neste tutorial, escolhemos a opção "Cartão de crédito ou débito" por ser a mais comum entre novos assinantes. Escolhida esta modalidade, preencha os dados do cartão a ser usado no pagamento, como número, senha, CVV, nome do cliente, além de informar a utilidade do cartão (crédito ou débito). Terminado o preenchimento, clique no botão vermelho "Iniciar Assinatura" para finalizar.

Passo 6. Pronto! Você já está cadastrado na Netflix. Confirmado o pagamento da primeira parcela, o novo assinante já pode fazer o acesso da conta. Lembre-se a Netflix irá considerar o endereço de sua residência como sendo o principal, baseado no IP do Wi-Fi.

Definir residência

Passo 1. Quando aparecer a mensagem "Esta TV não faz parte da sua residência Netflix", clique na opção "Atualizar residência Netflix" no canto inferior esquerdo da tela;

Passo 2. Em seguida, clique na opção "Resolver problemas nesta TV";

Passo 3. Uma solicitação será enviada ao usuário. Para isso, é necessário escolher qual a forma de envio da solicitação: "Enviar email" ou "Enviar SMS".

Passo 4. Caso seja por e-mail, verifique sua caixa de entrada (tanto na aba principal como no spam), selecione o e-mail da Netflix e aprove a solicitação clicando no botão "Sim, sou eu". Na opção por SMS, uma mensagem com um link será enviada para o celular do assinante. Ao clicar no link, do mesmo modo aparecerá uma página da web para aprovar a solicitação. Vale lembrar que os links expiram em 15 minutos.

Passo 5. Depois de aprovar a solicitação, clique em "Comece a assistir" e pronto! Você já pode assistir aos conteúdos da Netflix.

Informar que está viajando

Passo 1. Nesta modalidade, clique na opção "Estou viajando" no canto inferior direito da tela.

Passo 2. Um código será enviado ao usuário. Para isso, é necessário escolher qual a forma de envio do código: "Enviar email" ou "Enviar SMS". Um link temporário será enviado para o e-mail ou celular cadastrado na conta da Netflix.

Passo 3. Caso seja por e-mail, verifique sua caixa de entrada (tanto na aba principal como no spam), selecione o e-mail da Netflix e clique na opção "Obter Código". Uma página da web será aberta com o código de acesso de quatro dígitos. Na opção por SMS, uma mensagem com um link será enviada para o celular do assinante. Ao clicar no link, do mesmo modo aparecerá uma página da web com o código de acesso de quatro dígitos. Vale lembrar que há um prazo de 15 minutos para expiração dos links.

Passo 4. Digite os quatro dígitos informados no link em seu televisor. Pronto! Você já pode consumir a Netflix dentro de um período estabelecido pela plataforma.

