Último capítulo de Todas as Flores: como assistir ao vivo no Globoplay

"Quando termina Todas as Flores ?" é a dúvida de muitos telespectadores nesta semana. O último capítulo de Todas as Flores, produzida pelo Globoplay , fica disponível nesta quinta-feira (1). Assim como o penúltimo capítulo, o encerramento da novela será transmitido ao vivo por meio da plataforma de streaming , às 18h (horário de Brasília), e hoje o sinal estará aberto para não-assinantes. Criada por João Emanuel Carneiro, a trama foi lançada em outubro de 2022 e é estrelada por Sophie Charlotte, Regina Casé e Letícia Colin. A história acompanha o drama pessoal de uma perfumista cega que reencontra a sua mãe, após ser abandonada devido à sua condição física.

Depois de 85 episódios aclamados pelo público e crítica, a trama vai apresentar ao público o desfecho da primeira novela brasileira produzida para o streaming. Confira, neste tutorial, como assistir ao último capítulo de Todas as Flores ao vivo.

1 de 7 Todas as Flores terá seu último capítulo transmitido ao vivo pelo Globoplay na próxima quinta-feira (1), e aberto para não-assinantes. — Foto: Globo/Estevam Avellar Todas as Flores terá seu último capítulo transmitido ao vivo pelo Globoplay na próxima quinta-feira (1), e aberto para não-assinantes. — Foto: Globo/Estevam Avellar

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução transmitindo do notebook para a TV? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Resumo da segunda parte de Todas as Flores (contém spoilers)

A segunda fase de Todas as Flores chegou à plataforma do Globoplay no dia 5 de abril, trazendo um enredo de vingança. A trama retorna com Maíra (Sophie Charlotte) recuperando a visão após uma cirurgia de transplante de córnea. Algumas reviravoltas incluem a morte de Samsa (Angelo Antônio) e Débora (Barbara Reis). Pablo (Caio Castro) se aproxima de seu pai Humberto (Fabio Assunção) e Zoé (Regina Casé) vai presa e, logo depois, se torna chefe da organização de tráfico humano.

2 de 7 A vida de Maíra, personagem da atriz Sophie Charlotte, promete altas reviravoltas em Todas as Flores — Foto: Divulgação/Globoplay A vida de Maíra, personagem da atriz Sophie Charlotte, promete altas reviravoltas em Todas as Flores — Foto: Divulgação/Globoplay

Outros momentos marcantes incluem a saída de Rafael (Humberto Carrão) da presidência da Rhodes e a reaproximação com Maíra e seu filho. Diego (Nicolas Prattes) também passa por grandes emoções ao se encontrar com a irmã, Jéssica (Duda Batsow), atualmente presa na fazenda. Muitas reviravoltas permeiam a última parte da novela, definindo o futuro dos personagens no último capítulo.

Estrelada por Sophie Charlotte (Os Dias Eram Assim) no papel de Maíra, o elenco de Todas as Flores reúne nomes como Letícia Collin (Onde Está Meu Coração) interpretando a vilã Vanessa e Regina Casé (Amor de Mãe) dando vida à Zoé. Já Fábio Assunção (Tapas e Beijos) participa como Humberto, Yara Charri (Velho Chico) como Joy, Thalita Carauta (O Lobo Atrás da Porta) no papel de Mauritânia, Mariana Nunes (Alemão) como Judite, entre outros.

Como assistir ao capítulo final ao vivo

Passo 1. Para assistir ao capítulo final de Todas as Flores ao vivo, acesse o Globoplay na web (https://globoplay.globo.com/), às 18h, e clique em ''Entrar'' para fazer login em sua conta;

3 de 7 Todas as Flores: botão ''Entrar'' em destaque do Globoplay — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Todas as Flores: botão ''Entrar'' em destaque do Globoplay — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. Faça login em sua conta e, em seguida, clique em ''Entrar''. É possível fazer login por meio de sua conta do Google ou pelo Facebook;

4 de 7 Todas as Flores: botão ''Entrar'' em destaque do Globoplay — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Todas as Flores: botão ''Entrar'' em destaque do Globoplay — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 3. Após o login efetuado, clique no botão de buscas, no canto superior direito;

5 de 7 Todas as Flores: botão de ''Busca'' em destaque do Globoplay — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Todas as Flores: botão de ''Busca'' em destaque do Globoplay — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 4. Digite ''Todas as Flores'' e clique no título correspondente a novela;

6 de 7 Todas as Flores: barra de pesquisa e título em destaque do Globoplay — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Todas as Flores: barra de pesquisa e título em destaque do Globoplay — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 5. Na página da novela, clique em ''Filtrar Capítulos'' e toque na última opção. Em seguida, deslize com o mouse até o final da página e selecione o ''capítulo 85'', que estará sendo transmitido ao vivo às 18h.

7 de 7 Todas as Flores: categoria de capítulos em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Todas as Flores: categoria de capítulos em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de GShow e Globoplay.

Veja também: assista ao vídeo a seguir com 4 aplicativos para assistir a filmes e séries de graça