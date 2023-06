Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Vasco e Flamengo se enfrentam, nesta segunda-feira (5), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã e terá início às 20h (horário de Brasília). Na TV fechada, o jogo será transmitido pelo Premiere, mas assinantes do pacote Globoplay + Premiere podem assistir à retransmissão do sinal ao vivo pelo computador e pelo celular. Enquanto o Vasco tenta sair da zona de rebaixamento, o Flamengo busca a vitória para se aproximar do G4. Confira, no tutorial a seguir, como assistir a Vasco e Flamengo ao vivo e online pelo Globoplay.