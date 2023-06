WhatsApp: como silenciar chamadas de números desconhecidos no app

O WhatsApp agora permite silenciar chamadas de números desconhecidos no app para Android e iPhone (iOS). A função foi lançada com o objetivo de aumentar a privacidade dos usuários que utilizam a plataforma, evitando o recebimento de ligações de pessoas indesejadas, desconhecidas, além de fraudes e spam. Quando está ativado, o recurso faz com que o celular não toque, mas os registros podem ser visualizados posteriormente no histórico de ligações e nas notificações do aplicativo. Confira, a seguir, como silenciar chamadas de pessoas desconhecidas no WhatsApp.