'A Novinha An An': como ver letra e onde ouvir a música que viralizou

A música "A Novinha An An", de Kaio Viana, viralizou recentemente. O sucesso do cantor e compositor de funk de 28 anos tem participação de Dyamante e DJ Vitor Lima e alcançou bilhões de visualizações no TikTok, além de milhões de plays no Spotify e no YouTube. Quem quiser conferir a letra da música pode fazer a busca pela canção no site Letras Terra. Também é possível escutar o funk gratuitamente em plataformas de música e vídeo, e o Spotify também mostra a composição em tempo real, enquanto você escuta.