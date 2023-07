Abertura da Copa do Mundo Feminina 2023: onde assistir ao vivo

A abertura da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2023 começa na madrugada desta quinta-feira (20), com transmissão ao vivo pela CazéTV, canal do streamer Casimiro no YouTube. A partida inicial será entre Nova Zelândia, um dos países sede ao lado da Austrália, e Noruega. A cerimônia de abertura terá as cantoras BENEE, da Nova Zelândia, e Mallrat, da Austrália, que cantarão a música tema oficial da Copa, "Do it Again". Espera-se também um grupo realizando o tradicional "Haka", dança do povo Maori da Nova Zelândia, e a Orquestra Sinfônica de Sidney como parte da apresentação.