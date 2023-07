Athletico-PR x Palmeiras: como assistir ao jogo do Brasileirão na CazéTV

Athletico-PR e Palmeiras duelarão pela 13° rodada do Brasileirão Série A no domingo (2) às 16h, no horário oficial de Brasília. A partida acontece em Curitiba na Ligga Arena, também conhecida como Arena da Baixada. Você poderá assistir ao jogo nos canais da CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, a partir das 15h. No entanto, para acessar o conteúdo com a imagem e a narração da equipe de Casimiro, é necessário ser membro do canal CazéTV no YouTube ou inscrito no canal "Casimito" na plataforma Twitch.