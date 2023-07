Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam às 21h (horário de Brasília) deste sábado (29), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, na Arena Independência, em Belo Horizonte (BH). A partida será transmitida ao vivo na TV fechada pelos canais SporTV e Premiere, cujo sinal em tempo real está disponível no Globoplay na versão para PC ou no app para Android e iPhone (iOS). Importante dizer que é necessário ser assinante do plano "Globoplay + Canais Ao Vivo” ou do pacote Premiere para assistir. Atualmente, o valor da assinatura parte de R$ 49,90 no formato mensal e R$ 39,90 no modelo promocional anual.