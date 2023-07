Baixar Reels do Instagram: saiba como fazer de forma online e com apps

Baixar Reels do Instagram no celular ou no PC é possível de ser feito pelo próprio aplicativo da rede social, disponível para Android e iPhone ( iOS ), ou então por plataformas online e apps de terceiros. Caso o vídeo seja da sua própria conta, o app possibilita realizar o procedimento com uma opção dentro da plataforma.

Já se a mídia for de outras pessoas, você pode baixar alguns aplicativos na Google Play Store ou App Store, além de utilizar sites específicos que realizam o procedimento de download. Há ainda a opção de gravar a tela do celular para obter o arquivo. Baixar o Reels do Instagram para o celular é útil para quem deseja obter a mídia para compartilhar em outras plataformas, ou manter o arquivo salvo no smartphone.

2 de 8 Veja como baixar Reels do Instagram de forma simples — Foto: Carol Fernandes/TechTudo Veja como baixar Reels do Instagram de forma simples — Foto: Carol Fernandes/TechTudo

O guia do TechTudo ensina como baixar Reels do Instagram, além de abordar dúvidas frequentes sobre o assunto. Veja no índice abaixo tudo o que será abordado:

Como baixar o seu próprio Reels Como baixar Reels de outros usuários com apps para iPhone e Android Como baixar Reels no PC pelo navegador Como salvar Reels gravando a tela do celular Posso divulgar qualquer Reels baixado? Para onde vão os Reels que eu baixei?

1. Como baixar o seu próprio Reels

Baixar um Reels postado no seu perfil pode ser feito de forma nativa - ou seja, pelo próprio Instagram. O processo é interessante, por exemplo, para resgatar uma mídia postada que já tenha sido apagada do celular do usuário. Para realizar o procedimento, siga os passos:

Abra o app, vá na sua foto (no canto inferior direito) e, em seguida, toque na aba Reels; Toque nos três pontinhos dentro do vídeo e clique na opção "Baixar" ou “Salvar no seu dispositivo”; Aguarde o carregamento demonstrado por um ícone no meio da tela e, então, o aplicativo informará que a mídia foi salva no rolo da câmera; Vá na galeria do celular ou nos arquivos para encontrá-lo.

É importante saber que determinadas músicas e áudios não estão disponíveis para fazer download por questões de direitos autorais. Por isso, muitas vezes o aplicativo do Instagram apresenta uma mensagem dizendo que o Reels será baixado sem o áudio.

3 de 8 Baixe seu próprio Reels do Instagram com função nativa do app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Baixe seu próprio Reels do Instagram com função nativa do app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Como baixar Reels de outros usuários com apps para iPhone e Android

O Instagram não permite que um usuário faça download do Reels de outra pessoa, mas há alguns aplicativos que cumprem a função. O recurso pode ser útil para quem quer salvar os conteúdos no celular ou compartilhar em outras plataformas (tendo atenção aos Termos de Uso).

Para iPhone (iOS), um deles é o aplicativo InstantSave. Para usá-lo, é necessário seguir os passos abaixo:

Logue com a conta do Instagram pelo app e, em seguida, busque o vídeo que deseja baixar; Toque nos três pontinhos dentro do Reels e pressione em “Copiar link”; Retorne para a página inicial do InstantSave e cole o link no app; Por último, toque em “Salvar” para colocar o vídeo na galeria.

Para Android, o Instdown é uma alternativa para obter Reels de outros usuários.

Vá até a aba de Reels do Instagram, toque nos três pontinhos e, depois em, “Copiar link”; Ao abrir o Instdown, não é preciso realizar login caso o vídeo seja público. Cole a URL no local indicado e toque no símbolo de download, representado pelo triângulo invertido; Ao finalizar, o app apresentará a mensagem “Download done” para informar que o processo foi concluído; O arquivo é salvo na pasta “Movies” no aplicativo Fotos e na galeria do celular. Confira se o vídeo está lá; Em caso de perfil privado, o app solicita que seja feito o login no Instagram para, em seguida, realizar o download.

4 de 8 Instdown é opção para baixar vídeos do Instagram facilmente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Instdown é opção para baixar vídeos do Instagram facilmente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Como baixar Reels no PC pelo navegador

No computador, o site InstaVideoSave permite fazer o download de Reels de forma muito simples. É possível baixar os vídeos de qualquer usuário, seja o perfil pública ou privado. Para usá-lo, os passos são simples:

Acesse o link (instavideosave.net). No menu superior, selecione o tipo de vídeo "Reels"; Em outra aba do navegador, abra o Instagram e vá até o Reels que deseja baixar. Clique no vídeo para que ele seja reproduzido em tela cheia; Copie o link do Reels escolhido e, em seguida, cole no campo determinado no site InstaVideoSave; Toque no botão "Download" ao lado do link que você acabou de inserir; O site vai carregar e, então, mostrar o vídeo que você escolheu. Abaixo do vídeo, clique em "Download Video".

5 de 8 InstaVideoSave pode ser usado no navegador — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim InstaVideoSave pode ser usado no navegador — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

4. Como salvar Reels gravando a tela do celular

Outra maneira de salvar no smartphone um Reels do Instagram é gravando a tela do celular. O procedimento pode ser feito de forma nativa em iPhones e em alguns modelos de marcas como Samsung e Xiaomi. Também há aplicativos para Android que realizam a função. Ao gravar, o arquivo fica salvo no aparelho celular, de forma que é possível compartilhar em outras plataformas posteriormente.

Para gravar a tela no iPhone (iOS):

Vá em “Ajustes” e, depois, em “Central de controle”; Na aba “Mais controles”, encontre a opção “Gravação de tela”. Pressione o ícone verde (+) e retorne para a página inicial; Puxe a barra de notificações na parte superior da tela e o botão para gravação estará lá. Toque nele para começar a gravar (a gravação começa depois de uma contagem regressiva de três segundos); Depois, abra o Instagram e reproduza o vídeo desejado; Ao finalizar, puxe a barra de notificações novamente e toque no botão de câmera para parar a gravação. A mídia ficará salva na galeria do celular.

6 de 8 O botão de gravação fica na central de controle rápido — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima O botão de gravação fica na central de controle rápido — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima

Em alguns modelos da Samsung e Xiaomi, o controle de gravação também fica na barra de acesso rápido, que pode ser vista deslizando o dedo pela tela de baixo para cima. Caso não esteja disponível, você pode buscá-lo na opção de edição da aba, que permite adicionar ou remover botões. Se os processos anteriores não servirem para o seu aparelho, você pode ainda baixar o aplicativo XRecorder na Google Play Store. Após abrir o app, toque em “Gravar” para que a ferramenta seja iniciada. Ao finalizar, a plataforma exibirá o vídeo a ser reproduzido e o manterá disponível tanto na galeria do aparelho, quanto do próprio aplicativo.

5. Posso divulgar qualquer Reels baixado?

O Instagram e todas as outras redes sociais possuem regras de uso que devem ser respeitadas. Estas diretrizes são disponibilizadas para os usuários pelos chamados Termos de Uso, que precisam ser lidos e aceitos ao entrar nas comunidades. Dentro da Central de Ajuda do Instagram, é possível reler as informações, inclusive as Diretrizes da Comunidade e outros tópicos que ajudam a entender melhor as regras.

A divulgação da imagem de outras pessoas pode estar restrita por conta de determinados direitos autorais. Por isso, repostar estes vídeos sem o consentimento pode fazer com que sua conta seja banida.

7 de 8 Galeria de fotos no iPhone — Foto: Thássius Veloso / TechTudo Galeria de fotos no iPhone — Foto: Thássius Veloso / TechTudo

6. Para onde vão os Reels que eu baixei?

Ao baixar um vídeo ou foto nos celulares iPhone e Android, o conteúdo costuma ficar salvo na galeria do aparelho. As pastas normalmente são divididas entre as mídias feitas pela câmera do smartphone e as mídias provenientes de outros lugares. Mas alguns modelos podem salvar em "Downloads", para isso basta pesquisar por esta pasta no seu aparelho.

8 de 8 Acesse a pasta de downloads do Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora Acesse a pasta de downloads do Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Já no computador, o usuário geralmente pode escolher a pasta que deseja enviar o arquivo. No entanto, por regra, tudo que é baixado vai para a pasta chamada de "Downloads" ou "Transferências", localizada dentro do disco da própria máquina.

