Barbie Character Test: teste revela qual Barbie você é; veja onde fazer

Quer saber qual Barbie do filme você é? O teste gratuito “Barbie Character Test” entrou nos Trending Topics do Twitter hoje (27), e permite descobrir rapidamente pelo PC ou celular. A partir de 35 questões sobre suas preferências e seu jeito, o site define qual dos tipos da boneca tem mais a ver com a sua personalidade. O questionário não tem pergunta de sim ou não - no lugar, há uma “régua” que funciona como um termômetro para você assinalar se concorda ou discorda de algumas afirmações.

Ao fim, você descobre com qual da Barbies do filme você mais se parece: Barbie, Barbie Presidente, Midge, Barbie Escritora, Barbie Física, Barbie Sereia ou Barbie Estranha. O teste dá ainda um resumo sobre a personalidade da personagem. No tutorial a seguir, veja como acessar o site para descobrir qual boneca tem mais a ver com você.

1 de 5 Dua Lipa, Margot Robbie e Ryan Gosling protagonizaram pôsteres personalizados para o filme da Barbie; veja como criar o seu — Foto: Divulgação/Barbie Dua Lipa, Margot Robbie e Ryan Gosling protagonizaram pôsteres personalizados para o filme da Barbie; veja como criar o seu — Foto: Divulgação/Barbie

Como descobrir qual Barbie você é pelo teste ‘Barbie Character Test’?

Passo 1. Para descobrir que Barbie você é, primeiramente acesse o site oficial do teste (https://www.idrlabs.com/barbie-character/test.php);

2 de 5 Primeiros passos para descobrir qual Barbie você é — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Primeiros passos para descobrir qual Barbie você é — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Role a tela para começar a responder as perguntas – para isso, você deverá mover o ponteiro para indicar o quanto as afirmações estão relacionadas com a sua personalidade, em uma escala entre “Discordar e “Concordar”. Ao finalizar cada questão, toque no botão “Próximo”;

3 de 5 Teste disponibiliza trinta e cinco perguntas para entender a sua personalidade — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Teste disponibiliza trinta e cinco perguntas para entender a sua personalidade — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Após responder às 35 questões do teste, selecione “Terminar”;

4 de 5 Ao fim do teste, basta clicar em “Terminar” para visualizar o resultado — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ao fim do teste, basta clicar em “Terminar” para visualizar o resultado — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. O resultado será exibido em porcentagens, e você poderá conferir qual das sete personagens do filme é mais parecida com você, com um breve resumo da personalidade dela.

5 de 5 Barbie Character Test revela qual porcentagem de cada boneca você possui — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Barbie Character Test revela qual porcentagem de cada boneca você possui — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

