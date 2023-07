Barcelona x Real Madrid ao vivo: onde assistir ao amistoso online

No HBO Max, é preciso clicar no banner do jogo em destaque para assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 1. Para acompanhar Barcelona x Real Madrid ao vivo no celular, entre no app do HBO Max e faça login. Então, toque no destaque da partida. Caso ele não seja mostrado, deslize a tela até a seção com as partidas de futebol e pressione o banner do jogo;