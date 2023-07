Bard: 8 funções da IA grátis do Google que vão facilitar o seu trabalho

O Bard , ferramenta de inteligência artificial da Google , recém foi lançado no Brasil , mas já tem comandos que podem auxiliar - e muito! - no dia a dia do seu trabalho. A plataforma pode ser usada, por exemplo, para otimizar planilhas e agendar reuniões, além de automatizar a escrita de e-mails e também fornecer um resumo de vídeos ou artigos extensos. O TechTudo reuniu oito recursos do Google Bard que vão te ajudar a trabalhar melhor. Confira quais são e como usá-los nas linhas a seguir.

1 de 9 Google Bard pode auxiliar na produtividade do seu dia a dia — Foto: Divulgação/Getty Images Google Bard pode auxiliar na produtividade do seu dia a dia — Foto: Divulgação/Getty Images

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Opine no Fórum do TechTudo

1. Agendar reuniões

O modelo de IA do Google pode ajudar a agendar e organizar reuniões, simplificando o processo. Isso porque o bot consegue analisar a disponibilidade dos participantes e identificar automaticamente os melhores horários para todos. Além disso, pode preparar convites por e-mail, assegurando que a equipe esteja devidamente informada sobre o encontro e a pauta.

Para isso, você precisa estar logado com a sua conta de trabalho e, então, fornecer o comando "Bard, agende uma reunião com X, Y e Z", sendo X, Y e Z as pessoas que devem participar com você. É importante lembrar que o modelo de linguagem utilizado pelo Bard ainda está em fase experimental e, por isso, é aconselhável revisar as configurações e os convites enviados por e-mail para garantir que estejam corretos e alinhados com os objetivos do trabalho.

2 de 9 Bot do Google pode automatizar a organização de reuniòes — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Bot do Google pode automatizar a organização de reuniòes — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Escrever e-mails

O Bard também pode ajudar a responder e-mails de forma mais prática e ágil. Além de facilitar a comunicação no ambiente de trabalho, esse comando é especialmente útil para responder rapidamente a mensagens mais simples. Para isso, basta escrever variações do seguinte prompt: "Escreva uma resposta para o seguinte e-mail e diga que não poderei fazer esta tarefa: (cole o conteúdo do e-mail)."

Embora o Bard não envie o e-mail diretamente por medidas de segurança e privacidade adotadas pela plataform, a ferramenta fornece uma solução mais prática. O texto gerado pelo assistente pode ser copiado e colado pelo usuário no serviço de e-mail de sua preferência. Dessa forma, é possível revisar e personalizar resposta antes de enviá-la.

3 de 9 Rascunho de e-mail profissional gerado pelo Bard — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Rascunho de e-mail profissional gerado pelo Bard — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Ajudar a estruturar planilhas

A inteligência artificial do Google também é útil para otimizar a criação de tabelas. A ferramenta executa cálculos e fórmulas, enquanto agrega linhas e colunas com rapidez. Ao fornecer ao bot informações sobre o objetivo do projeto, o Bard é capaz de gerar um sistema de acordo com as especificações do usuário.

Além disso, oferece a praticidade de exportar automaticamente o conteúdo criado para o Google Planilhas – uma vantagem em termos de agilidade que não está disponível no ChatGPT, por exemplo. Para realizar essa ação, basta selecionar a opção "Exportar para planilhas", que será exibida após a última linha da tabela.

4 de 9 Integração do Bard com o Planilhas Google — Foto: Reprodução: Juliana Villarinho/TechTudo Integração do Bard com o Planilhas Google — Foto: Reprodução: Juliana Villarinho/TechTudo

4. Resumir artigos em pontos principais

O assistente virtual é uma ferramenta útil para profissionais que precisam lidar com textos extensos e complexos, já que pode resumir longos artigos em pontos principais rapidamente. Para isso, basta copiar o link do artigo desejado e inseri-lo na plataforma, acompanhado de um prompt apropriado - como, por exemplo, "Bard, resuma para mim em pontos principais o artigo (insira o link)".

Entre as possibilidades, você pode solicitar um resumo do conteúdo, o destaque dos principais tópicos abordados ou explicações específicas sobre determinado assunto. Além disso, é possível fornecer dois ou mais links relacionados ao tema e solicitar uma análise comparativa pelo assistente. Caso o usuário deseje obter informações adicionais, o Bard permite explorar tópicos relacionados sem sair da interface principal, tornando o processo ainda mais prático.

5 de 9 Resumo de um artigo do TechTudo, gerado pelo Bard — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Resumo de um artigo do TechTudo, gerado pelo Bard — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

5. Atualizar você com informações do dia

O Bard consegue acessar e processar de forma atualizada informações de diversas fontes, como Jornal O Globo, BBC News e The New York Times, por exemplo. Dessa forma, é capaz de fornecer um resumo das principais notícias do dia e até criar uma síntese personalizada a partir dos interesses do usuário.

Fãs de esportes, por exemplo, podem solicitar um panorama dos resultados dos últimos jogos ou uma reportagem sobre um jogador do seu time. Basta fornecer um prompt que filtre os conteúdos, indicando recortes como tema, época ou localidade.

6 de 9 Resumo das principais notícias sobre tecnologia, gerado pelo Bard — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Resumo das principais notícias sobre tecnologia, gerado pelo Bard — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

6. Ter brainstorm

Quando se trata de processos criativos e análise de ideias, o Bard se destaca como um aliado bastante útil. Seja no brainstorming para um novo projeto profissional ou na busca por soluções inovadoras, o Bard oferece insights, sugestões e abordagens diferenciadas para a execução de planos de trabalho. Quanto mais detalhada for a descrição dos seus objetivos ao interagir com o assistente virtual, mais específicas e assertivas serão as respostas fornecidas.

Ao reformular seus prompts de maneiras diversas, você poderá explorar diferentes possibilidades e maximizar a criatividade gerada pela IA. Não tenha receio de pedir feedback sobre ideias, comparar propostas, analisar prós e contras e até mesmo criar um cronograma de ação detalhado.

7 de 9 Exemplo de como o Bard pode ajudar no brainstorm para a criação de um projeto profissional — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Exemplo de como o Bard pode ajudar no brainstorm para a criação de um projeto profissional — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

7. Analisar dados

Com o surgimento das ferramentas de IA, como o Google Bard, a análise de dados se tornou um processo mais ágil. Basta inserir as informações na interface do bot para que o conteúdo seja destrinchado em poucos segundos. É possível solicitar visualizações simplificadas, identificar tendências e valores atípicos e solicitar insights, por exemplo.

A plataforma também consegue gerar relatórios detalhados, que ajudam a obter uma visão mais completa e a tomar decisões de forma embasada. Utilizando prompts assertivos, o usuário consegue extrair e avaliar dados específicos de maneira rápida e intuitiva. Mas vale lembrar que é sempre importante checar qualquer análise feita pela IA, já que ela está passível a erros.

8 de 9 Análise de planilha com datas dos jogos da Copa Feminina, destacando jogos do Brasil — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Análise de planilha com datas dos jogos da Copa Feminina, destacando jogos do Brasil — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

8. Resumir vídeos do YouTube

Outra forma de utilizar o Bard para ganhar tempo e otimizar os processos de trabalho é pedir que a plataforma apresente resumos sobre vídeos no YouTube. Seja uma palestra, um tutorial ou uma entrevista, o conteúdo é analisado rapidamente pela IA, e o usuário tem acesso a um panorama com as principais ideias abordadas.

O bot analisa o link indicado e apresenta uma síntese concisa e informativa, podendo até mesmo fornecer links para outros vídeos relevantes. As sugestões podem ser úteis pra quem quer aprender mais sobre um tema ou acessar diferentes perspectivas sobre o assunto. Para fazer isso, basta colar o link e pedir para o Bard fazer o resumo.

9 de 9 Exemplo de resumo de um vídeo do YouTube — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Exemplo de resumo de um vídeo do YouTube — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

VEJA AINDA: Tutorial em vídeo ensina você como usar o Google Bard