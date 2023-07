Brasil x Chile ao vivo: onde assistir ao amistoso feminino online

Brasil e Chile se enfrentam, às 10h30 (horário de Brasília) deste domingo (2), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo Feminina da Austrália e Nova Zelândia 2023. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão ao vivo na TV Globo, cujo sinal aberto é disponibilizado online no Globoplay. O serviço de streaming pode ser acessado gratuitamente em sua versão para PC ou no aplicativo disponível para celulares Android ou iPhone (iOS). Para isso, basta fazer login com uma Conta Globo ou se cadastrar aproveitando as informações de contas Facebook, Google ou Apple.