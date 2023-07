Brasil x França ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Feminina

Após estreia com vitória por goleada contra Panamá, as meninas do Brasil buscam vencer para garantir a classificação para o mata-mata da competição. Já a França, estreou com empate contra a Jamaica pelo placar de 0 a 0. Veja, a seguir, as possíveis escalações e como assistir ao jogo do Brasil contra a França pela Copa do Mundo Feminina 2023 ao vivo no Globoplay.