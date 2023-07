Cartão de crédito que aprova na hora? Veja como solicitar no app PicPay

O PicPay anunciou nesta terça-feira (25) que vai ampliar o acesso ao crédito no banco digital. A empesa vai oferecer um cartão de crédito que aprova na hora no aplicativo, até para usuários negativados. Na nova modalidade do PicPay Card, o limite do cartão é construído a medida que compras são realizadas. Aém disso, o valor gasto é reservado pelo PicPay em um "cofrinho" com retorno de 102% do CDI. A seguir, confira mais detalhes sobre o serviço e como solicitar.