Chamada usando avatar? Agora isso é possível no Instagram e Messenger

É possível realizar chamadas de vídeo com avatares pelo Instagram e Facebook Messenger , aplicativos de mensagens disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). O recurso anunciado pela Meta na última semana e é extremamente útil nos momentos em que o usuário não pode ligar a câmera ou deseja fazer uma ligação descontraída com algum amigo. A funcionalidade foi divulgada junto a outras ferramentas que pretendem melhorar ainda mais a interação entre usuários das redes da empresa, como as figurinhas sociais, novos visuais e criação facilitada de avatares. A seguir, confira como fazer ligações de vídeo com avatares nas duas redes sociais.

1 de 6 Avatares podem ser utilizados durante chamadas de vídeo no Messenger e no Instagram — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Avatares podem ser utilizados durante chamadas de vídeo no Messenger e no Instagram — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

📝Bug no Instagram, como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Novidades nos avatares da Meta

Além das chamadas de vídeo com avatares, a Meta anunciou outras funcionalidades para o Instagram e o Messenger. A primeira delas são as figurinhas animadas, que podem ser utilizadas em conversas privadas nas duas redes, além de reels e stories do Facebook. Outro recurso anunciado pela Meta é a criação de um avatar através de selfies do usuário, mais fácil do que fazer o desenho do zero. A novidade está em teste no Facebook e no WhatsApp.

2 de 6 Avatares podem ser criados diretamente através de selfies no aplicativo WhatsApp — Foto: Divulgação/Meta Avatares podem ser criados diretamente através de selfies no aplicativo WhatsApp — Foto: Divulgação/Meta

Como fazer ligação com avatar no Instagram

Passo 1. Ao abrir o aplicativo do Instagram, clique no ícone de mensagens, no canto superior direito da tela, e escolha um contato com quem deseje falar através da pesquisa;

3 de 6 Pesquisa por contatos no aplicativo Instagram para fazer ligação com avatar — Foto: Reprodução/Gisele Souza Pesquisa por contatos no aplicativo Instagram para fazer ligação com avatar — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Após abrir o direct do contato, toque no ícone de uma filmadora. Com esse passo, automaticamente você estará ligando para o outro perfil. É possível incluir o avatar antes do outro contato atender. Para isso, clique no ícone que representa uma carinha e escolha o avatar que desejar. Todas as opções podem ser vistas ao arrastar as carinhas para o lado.

4 de 6 Ativação de chamadas de vídeo com avatar no aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ativação de chamadas de vídeo com avatar no aplicativo Instagram — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como fazer ligação com avatar no Messenger

Passo 1. Já no Messenger, ao abrir o aplicativo, escolha o Inbox do contato que deseja ligar, também no campo de pesquisa. Em seguida, toque no ícone de filmadora para reproduzir o procedimento similar ao Instagram.

5 de 6 Acesso ao campo de chamadas de vídeo no inbox do Messenger — Foto: Reprodução/Gisele Souza Acesso ao campo de chamadas de vídeo no inbox do Messenger — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Clique também no primeiro ícone localizado à esquerda e escolha um avatar da sua preferência. Todas as opções também podem ser vistas ao arrastar as carinhas para o lado.

6 de 6 Escolha de avatares em ligações de vídeo no Messenger — Foto: Reprodução/Gisele Souza Escolha de avatares em ligações de vídeo no Messenger — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de DataReportal e We are social

Veja também: como recuperar conta hackeada do Instagram