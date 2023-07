ChatGPT no Android: como fazer pré-registro para o lançamento do app

Embora a OpenAI não tenha divulgado muitos detalhes, sabe-se que o app fará a sincronização do histórico de bate-papo entre dispositivos, além de apresentar as melhorias mais recentes da plataforma. A nova aplicação de permitir consultas por voz, além das mensagens digitadas. Ainda não se sabe a data exata do lançamento, mas os usuários já podem fazer o pré-registro ao buscar o aplicativo na Google Play Store. No tutorial a seguir, veja como realizar o procedimento, que garante a instalação automática do app assim que ele estiver no ar.