ChatGPT para Android: veja como usar o aplicativo no celular

O ChatGPT lançou na terça-feira (25) o aplicativo para o sistema operacional Android . A ferramenta de Inteligência Artificial (IA) desenvolvida pela OpenAI até então disponível somente para iOS , agora pode ser baixada gratuitamente na Google Play Store . O app permite que usuários usem a IA para realizar perguntas e diversos outros comandos de forma mais prática. A versão mobile do ChatGPT ainda conta com os recursos de gravação de voz, modo escuro e histórico com os conteúdos já respondidos pelo chatbot.

No tutorial a seguir, saiba como usar o ChatGPT em aparelhos Android. Além disso, aprenda a baixar o aplicativo, fazer login, apagar e desativar o histórico e usar o modo escuro. O passo a passo foi realizado em um Samsung Galaxy A13, mas ele pode ser reproduzido por qualquer aparelho com os mesmo sistema operacional.

Como baixar o app do ChatGPT no Android

Passo 1. Abra o Google Play Store e, com a aba "Apps" selecionada, toque na barra de pesquisa localizada no topo da tela. Em seguida, digite "ChatGPT" e pressione o ícone de lupa no teclado do seu smartphone;

Passo 2. Para continuar, selecione o app ChatGPT desenvolvido pela empresa OpenAi. Depois, toque em "Instalar".

Como usar o app do ChatGPT no Android

Passo 1. Ainda na Google Play Store, toque em "Abrir" para ser direcionado ao ChatGPT. Agora, é hora entrar no aplicativo. Há três formas de fazer o login e, no exemplo, o TechTudo optou por entrar no app usando a conta Google. Se for o seu caso, toque na primeira opção;

Passo 2. Para prosseguir, selecione uma conta Google. Em seguida, toque em "Continue" para acessar os recursos do ChatGPT em um aparelho Android;

Passo 3. Para usar o chat, toque em "Message". Em seguida, faça uma pergunta e toque na seta indicada. Também é possível conversar com o chat por voz. Nesse caso, toque no ícone de microfone para realizar um prompt usando o recurso de gravação de voz;

Passo 4. Para abrir um novo chat, toque no ícone de "+". Tocando nas três linhas verticais, você acessa o menu do aplicativo;

Passo 5. No menu, toque em "History" para acessar o histórico de perguntas feitas no chat. É possível limpar as buscas realizadas tocando sobre ela e selecionando o "Delete";

Passo 6. De volta ao menu, toque em "Settings" para acessar às configurações do app. Depois, vá em "Color Scheme" para visualizar as opções de tela;

Passo 7. Feito isso, escolha uma opção de tela. Tocando em "Dark", você ativa o modo escuro. Caso deseje alterar as configurações do histórico do chat, toque em "Data Controls";

Passo 8. Em seguida, toque no botão "Chat History & Training" caso deseje desativar o histórico dos chats. Se quiser somente apagar o histórico atual em uma única ação, pressione "Clear Chat History".Pronto! Agora que você já sabe como funciona o aplicativo ChatGPT no Android, aproveite para usar os recursos da ferramenta de IA de forma rápida e prática.

Com informações de ChatGPT e Google Play Store

