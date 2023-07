Colômbia x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa Feminina ao vivo

Colômbia e Coreia do Sul se enfrentam, às 23h (horário de Brasília) desta segunda-feira (24), pela primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo Feminina Fifa 2023. A partida será realizada no Sydney Foot, na Austrália, e os torcedores poderão assistir ao jogo ao vivo pela plataforma FIFA+, que transmite a partida em tempo real no computador e no aplicativo grátis para Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, as escalações e como assistir ao jogo entre Colômbia e Coreia do Sul pela Copa do Mundo Feminina.