Como abrir arquivo KMZ no Google Earth

É possível abrir arquivos KMZ, sigla para Keyhole Markup Language Zipped ("Linguagem de marcação de buraco de fechadura compactada" em tradução literal), no Google Earth pelo PC. Esse recurso permite o compartilhamento de dados geográficos, como trilhas, camadas e polígonos, e facilita a visualização desses dados para outros usuários. Arquivos KMZ podem ser abertos e editados facilmente por meio de funções nativas da ferramenta. A seguir, confira este passo a passo com informações sobre como abrir esse tipo de arquivo no Google Earth.