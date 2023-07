É possível ativar o chip da TIM de diferentes formas: uma delas é visitando uma loja presencial; outra é ligando para a popular operadora de telefonia móvel, disponível através do número *144#. Assim, o usuário também consegue contato com a atendente. A operadora ainda conta com o aplicativo Meu TIM , que permite ativar chip da TIM e resolver outros problemas também. O app está disponível para celulares Android e iOS ( iPhone ). O TechTudo lista abaixo quatro formas de cadastrar e ativar o chip da TIM para usar a linha telefônica.

2 de 8 Veja como ativar chip da TIM — Foto: Raquel Freire / Reprodução Veja como ativar chip da TIM — Foto: Raquel Freire / Reprodução

Qual operadora tem o melhor 4G do Brasil? Opine no Fórum TechTudo.

1. Ligue para o *144#

Passo 1. Compre o chip da TIM observando a compatibilidade com o seu celular (SIM, micro-SIM ou nano-SIM). Depois, insira o chip de acordo com as instruções do manual do seu telefone;

Passo 2. Aparecerá uma mensagem na tela do aparelho informando o número TIM. Desligue o telefone e ligue novamente. Faça uma ligação para o número *144# e siga as instruções de cadastro da linha pela tela do celular. Você precisará digitar seu CPF e data de nascimento.

3 de 8 Ligação para a Tim — Foto: Luciana Maline/TechTudo Ligação para a Tim — Foto: Luciana Maline/TechTudo

2. Fale com o atendente pelo *144

Passo 1. Se não quiser digitar as informações de cadastro, ligue para o *144 e siga as orientações para falar com o atendente. Tenha seu CPF em mãos para agilizar o processo.

4 de 8 Número da central de atendimento da TIM para falar com atendente — Foto: Reprodução/Raquel Freire Número da central de atendimento da TIM para falar com atendente — Foto: Reprodução/Raquel Freire

3. Pelo portal Meu TIM

Passo 1. Após inserir o novo TIMChip no celular, desligue a rede Wi-Fi e desative outros chips, se for o caso. Em seguida abra o navegador no smartphone e entre na página de cadastro do portal Meu TIM (tim.com.br/sp/para-voce/servicos-tim/facilidades/ativacao-chip). Selecione a sua rede móvel (2G ou 3G/4G) e toque no botão "Próximo";

5 de 8 Página inicial de cadastro do portal Meu TIM — Foto: Reprodução/Raquel Freire Página inicial de cadastro do portal Meu TIM — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. A TIM vai reconhecer a rede em que você está. Logo após, será enviada uma mensagem pedindo para que você reinicie o celular. Quando o aparelho for ligado novamente, você receberá um SMS com o link para a ativação do chip, bastando tocar nele para acessar o portal Meu TIM;

6 de 8 Procedimento de acesso ao portal de cadastro Meu TIM — Foto: Reprodução/Raquel Freire Procedimento de acesso ao portal de cadastro Meu TIM — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. O portal de cadastro mostrará seu número de telefone. Toque nele, selecione a oferta desejada e insira seus dados pessoais para confirmação do cadastro. O chip da TIM será desbloqueado no prazo de duas horas.

7 de 8 Conclusão do cadastro e ativação do chip da TIM pelo portal Meu TIM — Foto: Reprodução/Raquel Freire Conclusão do cadastro e ativação do chip da TIM pelo portal Meu TIM — Foto: Reprodução/Raquel Freire

4. Pela loja física

Passo 1. Você também pode realizar o cadastro e ativação do chip da TIM em uma loja física. Acesse a página de pontos comerciais da operadora (tim.com.br/sp/para-voce/atendimento/lojas), selecione seu estado, cidade e bairro e consulte as lojas mais próximas ou convenientes.

8 de 8 Mecanismo para busca de Lojas físicas da TIM — Foto: Reprodução/Raquel Freire Mecanismo para busca de Lojas físicas da TIM — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Via TIM (1 e 2)

Veja também: WhatsApp offline? Truque te livra de pessoas chatas; saiba usar