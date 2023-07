Como ativar o 5G no celular Android? Veja passo a passo completo

Ativar a conexão 5G em um celular Android compatível com a rede é uma tarefa simples. Em geral, ao adquirir um aparelho com acesso à Internet de quinta geração, a conexão é feita automaticamente pelo celular sempre que o sinal estiver disponível. Ainda assim, é possível desativar e ativar a rede manualmente. Não faltam modelos de smartphones vendidos por fabricantes como Samsung, Motorola, Xiaomi e outras com suporte à Internet 5G. No Brasil, as principais operadoras de telefonia – Claro, TIM e Vivo – já oferecem essa banda de rede para os consumidores. No tutorial a seguir, veja como ativar a rede 5G em um celular Android. Os passos foram feitos em um Samsung Galaxy S21, e podem variar de acordo com o modelo e fabricante.