Como ativar rolagem automática no Tiktok e usar o app sem as mãos

Por padrão, os usuários do TikTok precisam rolar a tela para conferir os vídeos recomendados pela plataforma na página da "For You". Caso contrário, o mesmo conteúdo ficará rodando em looping, sempre voltando para o início. Essa configuração atrapalha quem deseja assistir as publicações enquanto realiza outras tarefas, visto que as pessoas precisam passar o dedo sobre a tela o tempo todo para consumir o conteúdo. O problema, contudo, pode ser resolvido através de um botão simples do aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). Com isso, a plataforma fará todo o trabalho sozinha, exibindo um fluxo contínuo de conteúdos sem a necessidade de usar as mãos. No tutorial a seguir, veja o passo a passo para fazer a configuração.