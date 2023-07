Como atualizar iPhone e ter a versão mais recente do sistema

Antes de atualizar o iPhone, porém, é necessário seguir algumas dicas. A primeira delas consiste em fazer o backup do celular para evitar perder conteúdos salvos durante o procedimento. Além disso, a Apple recomenda que o usuário estabeleça uma conexão estável com a Internet e mantenha o iPhone conectado ao carregador durante todo o processo. Assim, é possível garantir que não haverá problemas durante a instalação do software. A seguir, veja o passo a passo de como fazer.