Como baixar aplicativo na Smart TV da LG? Veja como instalar apps

As Smart TVs da LG contam com aplicativos que permitem assistir a vídeos, séries e filmes apenas com o suporte da internet. Por meio do sistema operacional webOS , os usuários conseguem realizar o download dos apps pelo próprio televisor, sem outros equipamentos para finalizar a instalação. Netflix , Paramount+ e Globoplay são algumas opções disponíveis para TVs da LG.

Embora os dispositivos sejam intuitivos, é comum ter dúvidas sobre como baixar aplicativos nas Smart TVs da LG. Por isso, o TechTudo preparou um tutorial de como fazer o download de apps na loja oficial da marca de forma fácil e rápida, além de ensinar como baixar aplicativo na TV LG Smart antiga.

2 de 18 Os apps ficam disponíveis na loja oficial "LG Content Store" — Foto: Divulgação/LG Os apps ficam disponíveis na loja oficial "LG Content Store" — Foto: Divulgação/LG

Como baixar aplicativo na Smart TV da LG?

O TechTudo reuniu três tópicos para você saber tudo sobre como baixar um app na sua Smart TV LG. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como funcionam os aplicativos da Smart TV LG? Como baixar aplicativos na Smart TV LG? Como baixar aplicativo na Smart TV LG antiga?

3 de 18 LG OLED Flex: smart TV com tela flexível chega ao Brasil — Foto: Reprodução/LG LG OLED Flex: smart TV com tela flexível chega ao Brasil — Foto: Reprodução/LG

1. Como funcionam os aplicativos da Smart TV LG?

Os aplicativos da Smart TV LG são encontrados na loja oficial da empresa: a LG Content Store. Todos os televisores com sistema operacional webOS vêm com essa configuração e permitem que os usuários façam o download sem o suporte de outros aparelhos.

Para acessar a lista de apps disponíveis na loja oficial, a Smart TV precisa estar conectada à rede Wi-Fi. Além disso, é importante destacar que nem todos os aplicativos funcionam sem acesso à internet. As plataformas de streaming, em sua maioria, dependem desse sinal para rodar filmes e séries à vontade.

4 de 18 Os aplicativos da Smart TV LG são encontrados na loja oficial da empresa: a LG Content Store — Foto: LG Os aplicativos da Smart TV LG são encontrados na loja oficial da empresa: a LG Content Store — Foto: LG

2. Como baixar aplicativos na Smart TV LG?

Passo 1. Em primeiro lugar, ligue a Smart TV LG e certifique-se que o aparelho está conectado à internet. Sem acesso a rede, o consumidor não consegue baixar aplicativos na loja oficial da empresa;

5 de 18 Ligue a sua smart TV LG e certifique-se de que tudo está funcionando corretamente — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Ligue a sua smart TV LG e certifique-se de que tudo está funcionando corretamente — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 2. Na tela inicial, o sistema operacional webOS exibe todos os aplicativos já baixados para a Smart TV. Para fazer o download de novos apps, clique no ícone referente à loja "LG Content Store", que fica no canto esquerdo da tela;

6 de 18 Na tela inicial, clique no ícone referente à loja de aplicativos da LG — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Na tela inicial, clique no ícone referente à loja de aplicativos da LG — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 3. Aguarde a loja oficial da LG carregar. Esse processo pode demorar um pouco caso a conexão com a rede de internet não seja muito rápida ou a Smart TV esteja com problemas de lentidão no sistema. Se o app não abrir, repita o passo novamente;

7 de 18 Espere a loja carregar. Caso a internet esteja fraca, pode ser que demore alguns segundos — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Espere a loja carregar. Caso a internet esteja fraca, pode ser que demore alguns segundos — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 4. Ao abrir a LG Content Store, procure pela lupa de pesquisa. Localizada no canto superior direito da tela, clique em cima do ícone e aguarde abrir o mecanismo de pesquisa. Caso não carregue, repita o processo outra vez;

8 de 18 Clique no ícone de lupa para fazer a pesquisa — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Clique no ícone de lupa para fazer a pesquisa — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 5. Ao clicar na lupa de pesquisa, a Smart TV da LG abre um teclado virtual para digitar a busca . Por meio do controle remoto, aperte nas letras que aparecem na parte inferior da tela até formar o nome do aplicativo. Depois, clique em "Search" para fazer a pesquisa;

9 de 18 Digite o nome do aplicativo desejado e clique em "Search" — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Digite o nome do aplicativo desejado e clique em "Search" — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 6. Ao carregar a pesquisa, certifique-se que o aplicativo em demonstração na tela é o que deseja baixar. Se estiver correto, clique em cima para abri-lo e realizar o download;

10 de 18 Selecione o aplicativo desejado e confira se é o oficial — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Selecione o aplicativo desejado e confira se é o oficial — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 7. No canto esquerdo superior, logo abaixo a logomarca do aplicativo, clique no botão de "Instalar". Se a Smart TV retornar alguma mensagem sobre memória insuficiente, volte todos os passos e desinstale algum app da televisão;

11 de 18 Clique em "Instalar" para iniciar o processo de download — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Clique em "Instalar" para iniciar o processo de download — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 8. Aguarde o download do aplicativo. O processo pode levar alguns minutos se a internet estiver lenta ou o app for pesado;

12 de 18 Aguarde o download do aplicativo na sua Smart TV LG — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Aguarde o download do aplicativo na sua Smart TV LG — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 9. Ao terminar o download, a Smart TV notifica que o processo foi finalizado no canto superior direito. Para abrir o app, clique no botão "Iniciar" que irá aparecer no mesmo lugar onde se encontrava para baixá-lo;

13 de 18 Após instalação, clique em "Iniciar" para entrar no aplicativo — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Após instalação, clique em "Iniciar" para entrar no aplicativo — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 10. Por fim, acesse o aplicativo baixado. Faça login caso seja necessário, como nas plataformas de streaming, e comece a usar naquele mesmo instante;

14 de 18 Pronto! Agora faça login ou use à vontade o app baixado para a sua Smart TV LG — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Pronto! Agora faça login ou use à vontade o app baixado para a sua Smart TV LG — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 11. Se porventura seja necessário desinstalar o aplicativo da Smart TV LG, o processo também é simples. Basta voltar à LG Content Store e clicar no botão "Meus Aplicativos", disponível na parte superior da tela;

15 de 18 Caso queira excluir o app, é possível fazer o processo na própria LG Content Store — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Caso queira excluir o app, é possível fazer o processo na própria LG Content Store — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 12. Logo depois de clicar em "Meus Aplicativos", o televisor apresenta a lista de apps baixados para o seu aparelho. Para excluir algum deles, aperte no botão com ícone de lixeira, localizado no canto direito da tela;

16 de 18 No canto superior direito, clique no ícone de "excluir" — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes No canto superior direito, clique no ícone de "excluir" — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

Passo 13. Em seguida, selecione o app que deseja baixar e clique no botão de "Excluir". Caso o aplicativo seja pesado, pode ser que esse processo demora alguns segundos ou mesmo minutos;

17 de 18 Selecione o app que deseja excluir e conclua a ação — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes Selecione o app que deseja excluir e conclua a ação — Foto: Reprodução/Vitória Bernardes

É importante ressaltar que o processo para baixar apps na Smart TV LG é quase o mesmo para todos os aparelhos da marca. O que pode mudar, em algumas situações, é a primeira interface antes de acessar à LG Content Store. Mas os demais passos são iguais para qualquer televisor da empresa.

3. Como baixar aplicativo na Smart TV LG antiga?

18 de 18 TV box é uma solução para televisores sem acesso à internet — Foto: Divulgação/Google TV box é uma solução para televisores sem acesso à internet — Foto: Divulgação/Google

Caso a sua televisão LG seja antiga e não tenha o sistema operacional webOS disponível, existe outro meio para baixar apps e usá-los no aparelho. Para isso é necessário adquirir uma TV box, como o Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV ou outros modelos disponíveis no mercado.

Com o suporte desse dispositivo é possível fazer o download de apps normalmente e usá-los como se fosse uma Smart TV mais nova. Isso só é possível pois o aparelho disponibiliza um sistema operacional, com uma loja integrada para baixar aplicativos, que simula os televisores mais novos. Ou seja, a TV box é uma ótima solução para consumidores que não tem modelos mais atuais, mas querem aproveitar as vantagens das Smart TVs.

