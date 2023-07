Como baixar e gravar música no pen drive pelo notebook ou PC

Baixar e gravar músicas no pen drive pode ser útil para usuários que querem reproduzir as faixas em aparelhos de som com suporte a dispositivos USB, ou para criar um backup dos arquivos de áudio antes de formatar o computador, notebook ou celular. Além disso, o dispositivo pode ser indicado para quem não quer assinar streamings como Spotify , Deezer ou Apple Music . Apesar de simples, a dúvida de como salvar música no pen drive é recorrente e tem uma solução fácil.

No tutorial a seguir, confira como baixar músicas e colocar no pen drive. O download das faixas pode ser feito direto do YouTube ou em outros sites gratuitos. O método usado abaixo funciona no notebook ou computador e foi realizado no Windows 10, mas as dicas também valem para as versões anteriores do sistema da Microsoft.

Como baixar as músicas para o seu computador ou notebook

Já para quem optar por outros sites que fazem o download de forma totalmente gratuita e legal, é possível encontrar opções como Free Music Archive e YouTube Audio Library. As plataformas oferecem efeitos sonoros indicados principalmente para criadores de vídeos. Outras páginas, como Jamendo e SoundClink, funcionam como uma espécie de rede social, com bandas independentes e artistas em alta. Aprenda como baixar músicas grátis no PC.

Como gravar as músicas no pen drive pelo notebook ou PC

Passo 1. Abra a pasta "Este Computador" e conecte o pen drive ao seu PC. Observe o nome e a letra que serão atribuídos ao dispositivo. Aproveite, também, para verificar se existe espaço disponível no acessório e qual o tamanho de armazenamento do mesmo;

Passo 2. Agora, acesse a pasta onde estão as músicas que foram baixadas. Selecione com o mouse os arquivos MP3 ou pasta de sua escolha e clique com o botão direito. No menu que vai aparecer na tela, vá em "Enviar para" e assinale a opção com o nome e letra do pen drive;

Passo 3. Aguarde até que os arquivos sejam totalmente copiados. Quando terminar, clique sobre o ícone do pen drive, à esquerda do relógio, para ejetar o dispositivo com segurança. Por fim, você pode desconectar o dispositivo do PC.

Pronto! Aproveite as dicas para transferir músicas baixadas no computador ou notebook para o pen drive.

