Como baixar FIFA Mobile no celular Android e iPhone (iOS)

FIFA Mobile está disponível para download de graça no Android e iPhone (iOS). Esta é uma versão para celulares do FIFA 23, atualizada de acordo com escalações mais recentes e os modos de jogo mais novos. O jogador pode, inclusive, aproveitar o modo Copa do Mundo, com 32 seleções qualificadas, incluindo Brasil, e reviver os momentos do campeonato. O game tem gráficos mais simples em relação aos consoles, mas ainda tem grande qualidade de visual e jogabilidade adaptada para as telas dos aparelhos. Saiba como baixar o FIFA Mobile nos celulares: