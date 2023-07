Como baixar NBA 2K23 Mobile no celular Android e iPhone (iOS)

NBA 2K23 Mobile é um jogo de simulação de basquete que conta com as escalações oficiais da maior competição do esporte no mundo. O game foi lançado de graça para baixar no Android e também está disponível no iPhone (iOS), chamado de Arcade Edition. A versão preza um pouco mais pelo realismo, sendo mais próxima da edição de consoles, e se chama assim por estar disponível exclusivamente para assinantes do serviço Apple Arcade. Já a edição de Android, NBA 2K Mobile Basketball Game, vem com proposta de jogabilidade mais simples e se diferencia bastante do jogo original. A seguir, veja como baixar NBA 2K23 Mobile no celular.