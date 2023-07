Como baixar vídeo do Twitter pelo PC e celular

Baixar vídeo no Twitter não é um procedimento que pode ser feito de forma nativa no app. No entanto, existem alguns truques diferentes para fazer o download destes arquivos pelo smartphone. No iPhone (iOS), por exemplo, os usuários podem recorrer a atalhos para concluir a ação de forma simples, enquanto no Android é possível usar aplicativos gratuitos. Além disso, também existem sites que permitem fazer o download dos clipes em poucos passos, sem a necessidade de instalar programas no aparelho. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina três formas de fazer o download dos clipes do Twitter. Confira como baixar os arquivos no iPhone (iOS), no Android e pelo navegador do celular.