Compartilhar tela no Google Meet é um procedimento simples. O serviço de videochamada do Google permite que o usuário transmita a tela completa do computador para exibir apresentações de slides, documentos e relatórios, recurso ideal para reuniões de trabalho ou encontros escolares.

Os usuários podem compartilhar apenas uma janela, determinado programa em execução no computador, uma aba específica do navegador ou um documento do Google Docs. Confira, a seguir, como compartilhar tela no Google Meet.

1. Como compartilhar tela no Google Meet pelo PC

Passo 1. Durante uma reunião do Meet, clique no ícone “Apresentar agora”, no menu inferior;

Passo 2. Você visualizará três opções de compartilhamento. Selecione “A tela inteira” para compartilhar tudo que está sendo exibido no seu computador;

Passo 3. Selecione a tela que será compartilhada e confirme em “Compartilhar”;

Passo 4. O compartilhamento será iniciado e transmitirá tudo que você fizer no computador. Você visualizará um alerta sobre a tela;

Passo 5. Clique em “Parar apresentação” para interromper a transmissão imediatamente;

Passo 6. Ao iniciar um compartilhamento, clique em “Uma janela” para transmitir apenas uma janela específica aberta no computador;

Passo 7. Selecione a janela que deseja transmitir e clique em “Compartilhar”. A transmissão será iniciada imediatamente;

Passo 8. Caso queira transmitir uma aba específica aberta no navegador, selecione a opção “Uma guia”;

Passo 9. Selecione a aba desejada e clique em “Compartilhar”.

2. Como compartilhar tela do Google Meet pelo celular

Passo 1. Após a instalação do app gratuito Google Meet, vá em "Iniciar" na página principal. Dessa forma, você criará um link para uma reunião. É possível compartilhar os links com os demais participantes da videoconferência. Para entrar na reunião, vá em "Participar da reunião" e, em seguida, em "Iniciar agora";

Passo 2. Clique nos três pontos no canto inferior direito. Por fim, selecione "Compartilhar tela".

3. Como compartilhar um documento do Google Docs em uma reunião do Google Meet

Passo 1. Com a reunião em curso, abra o documento do Google Docs em outra aba e clique no ícone “Apresentar em uma reunião”. Então, selecione a reunião;

Passo 2. Selecione a aba que será compartilhada e confirme em “Compartilhar”;

Passo 3. O compartilhamento será iniciado automaticamente. Clique em “Parar apresentação”, no canto superior direito, para encerrar.

Pronto. Utilize as dicas para saber como compartilhar no Google Meet.

