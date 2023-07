Como comprar a Internet Starlink no Brasil? Veja preço e passo a passo

É possível comprar a Internet Starlink no Brasil por meio do site da empresa. O serviço, diferente de outras operadoras disponíveis no país, opera via satélite, o que permite levar Internet de alta velocidade e com baixa latência para localidades onde a Internet a cabo ou fibra ótica não está disponível. Ao contratar a Starlink, o cliente recebe um kit com antena e roteador em sua própria casa, para que possa fazer a instalação, em um modelo de serviço sem contrato. No tutorial a seguir, o TechTudo explica como comprar a Internet Starlink no Brasil. Antes do passo a passo, confira também os planos e preços da empresa de Internet de Elon Musk.