Como conectar no Wi-Fi pelo QR Code

É possível se conectar no Wi-Fi pelo QR Code em poucos passos. O QR Code – Quick Response Code, em inglês – é um código de barra bidimensional escaneável que contém dados digitais. Ao apontar a câmera do celular para o QR Code, o código concede informações ao aparelho do usuário sem que precise digitar, buscar ou inserir senhas. Neste tutorial, você aprende como criar um QR Code gratuito para a sua rede com o QR Code Generator . O TechTudo ensina também o passo a passo para criar um código em celulares iOS ( iPhone ) e Android de forma nativa para compartilhar seu Wi-Fi pelo QR Code.

2 de 9 Para conectar o Wi-Fi com QR code o usuário necessita apenas da câmera do celular — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Para conectar o Wi-Fi com QR code o usuário necessita apenas da câmera do celular — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

📝 Celular não consegue ler QR Code: o que fazer? Veja no Fórum do TechTudo.

Criar um QR Code para a rede e ler com a câmera

O QR Code Generator é um site que pode ser usado tanto no computador quanto no celular. O usuário precisa inserir algumas informações e pode baixar gratuitamente o QR code para conectar com a sua rede Wi-Fi. Confira o passo a passo a seguir:

Passo 1. Acesse o site QR Code Generator;

Passo 2. Coloque o nome da rede Wi-Fi no campo “Network Name”. Certifique-se de que corresponda exatamente ao nome no seu roteador. Se sua rede for oculta, marque a caixa “Hidden” ao lado do campo;

Passo 3. No campo “Password” digite a senha do Wi-Fi (com distinção entre maiúsculas e minúsculas), mas se seu Wi-Fi não tiver senha, deixe o campo em branco. Selecione o protocolo de encriptação da sua rede na seção “Encryption” – se você não tem certeza de qual protocolo de segurança é usado na no seu ponto de acesso, é recomendado selecionar WPA/WPA2 pois é a configuração padrão na maioria das redes;

3 de 9 Além de de ter opções de design e cores, o usuário também pode adicionar sua logomarca ao QR code — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Além de de ter opções de design e cores, o usuário também pode adicionar sua logomarca ao QR code — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Passo 4. Customize a imagem do seu QR Code na próxima tela. Na seção “Frame” é possível mudar a moldura do código. Já na parte “Shape & Color” o usuário escolhe o formato do código e a cor. O QR Code Generator também oferece a opção de colocar sua própria logomarca dentro do código;

Passo 5. Escolha o tipo de arquivo. Depois de inserir as informações e customizar o QR Code, é só fazer o download. O usuário pode escolher entre fazer o download da imagem em JPG e em alta resolução para imprimir nos formatos SVG e EPS;

Passo 6. Abra a câmera do celular e aponte para o código. A câmera vai reconhecer o QR Code se seu aparelho tiver um leitor integrado. Aí é só tocar na mensagem que aparecerá logo abaixo do código e seu aparelho vai se conectar automaticamente à rede.

Como conectar no Wi-Fi pelo QR Code no iPhone (iOS)

O usuário pode criar um QR Code da rede Wi-Fi no iPhone usando o app Atalhos desenvolvido pela Apple e que está disponível na App Store.

Passo 1. Baixe o app Atalhos se você ainda não tiver;

Passo 2. Abra o aplicativo e abra a Galeria que fica no canto inferior direito;

4 de 9 Todo o procedimento é feito dentro do app Atalhos — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Todo o procedimento é feito dentro do app Atalhos — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Passo 3. No topo da tela, deslize até encontrar Atalhos para Acessibilidade e selecione para abrir;

Passo 4. Dentro de Atalhos para Acessibilidade, procure por QR Your Wi-Fi;

5 de 9 O QR Your Wi-Fi está localizado na área de acessibilidade do aplicativo — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O QR Your Wi-Fi está localizado na área de acessibilidade do aplicativo — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Passo 5. Toque no “+” para adicionar o atalho;

Passo 6. Vá em Meus Atalhos no canto interior esquerdo da tela;

Passo 7. Toque no atalho que você acabou de adicionar. Você vai precisar inserir o nome da rede e a senha;

6 de 9 O atalho irá solicitar o nome da rede e a senha — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O atalho irá solicitar o nome da rede e a senha — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Passo 8. O QR Code vai aparecer na tela do iPhone e pode ser compartilhado com outras pessoas por AirDrop, redes sociais e apps de mensagem no ícone de compartilhamento no canto inferior esquerdo da tela.

7 de 9 O QR Code pode ser compartilhado em aplicativos de mensagem — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo O QR Code pode ser compartilhado em aplicativos de mensagem — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Como conectar no Wi-Fi pelo QR Code no Android

O procedimento em celulares Android é muito mais simples, já que o gerador de QR Code está integrado de forma nativa no sistema. Veja como fazer:

Passo 1. Certifique-se de que o smartphone esteja conectado à rede que você deseja compartilhar;

8 de 9 É possível compartilhar o QR Code do Wi-Fi de todas as redes que o usuário estiver conectado — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo É possível compartilhar o QR Code do Wi-Fi de todas as redes que o usuário estiver conectado — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Passo 2. Vá em Configurações, depois Conexões e Wi-Fi;

Passo 3. Selecione a rede em que seu smartphone está conectado e o QR Code irá aparecer.

9 de 9 Gerar o código no Android não requer que o usuário digite a senha da rede novamente — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Gerar o código no Android não requer que o usuário digite a senha da rede novamente — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Há riscos em conectar no Wi-Fi pelo QR Code?

Como qualquer pessoa pode criar um QR Code e não há regulamentação ou fiscalização sobre esses códigos, usar o QR Code para conectar no Wi-Fi tem seus riscos. Pessoas mal-intencionadas usam esse tipo de conexão para espalhar malware e roubar informações pessoais e financeiras dos usuários.

Os golpistas geralmente adulteram o QR Code de cafés e restaurantes ou criam uma rede Wi-Fi com o nome muito similar ao do estabelecimento esperando alguém se conectar por engano. Por isso, é recomendável que você apenas escaneie o QR Code de locais e pessoas confiáveis.

Veja também: Como tirar vírus do celular? Veja o que fazer com o seu aparelho