Como consultar cobertura 5G da Vivo, Claro e TIM

É possível consultar a cobertura 5G da Vivo, Claro e TIM facilmente pela Internet. Os sites das respectivas operadoras disponibilizam o mapa de cobertura da rede móvel, e basta que o usuário informe seu CEP para descobrir se a área onde ele mora tem sinal 5G. A conexão promete Internet 50 vezes mais rápida que seu antecessor — o 4G —, mas ainda não chegou a todas as cidades e bairros brasileiros. No tutorial a seguir, o TechTudo explica como descobrir onde tem 5G no Brasil. Vale ressaltar que, além de morar em uma área com cobertura, é preciso ter um smartphone com suporte ao 5G para usufruir da tecnologia.