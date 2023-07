Como criar reels no Instagram de forma fácil com a função 'Modelos'

É possível criar Reels de forma fácil no Instagram usando a ferramenta “Modelos”. O recurso disponibiliza um catálogo de vídeos feitos por outros criadores de conteúdo, para que o usuário desenvolva seu próprio clipe usando a mesma música e formato de edição. Por meio de uma ferramenta nativa, é possível adicionar vídeos da galeria do celular para que o próprio app faça os cortes exatos no ritmo da música, de forma automática. A função permite criar vídeos criativos e atrativos, além de facilitar a participação em trends. Confira, a seguir, como fazer Reels de forma fácil no Instagram.