Como deixar o Threads preto no Android e iPhone

Deixar o Threads "preto", ou seja, no modo noturno, é possível através das configurações do Android e do iPhone (iOS). A nova rede social da Meta vinculada ao Instagram tem funcionamento similar ao Twitter e permite o compartilhamento de textos com até 500 caracteres, além de vídeos, links e imagens. Mesmo que não haja uma função nativa para deixar a aparência escura, o app funcionará com a mesma paleta definida para o sistema operacional. Vale destacar, contudo, que a ação afetará outros aplicativos. A seguir, veja o passo a passo para fazer.