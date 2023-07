O número é similar ao CNPJ, mas, por ser de competência estadual, tem normas e exigências que variam dependendo de onde fica a sede da empresa. Guardadas as especificidades de cada estado, no entanto, o número da Inscrição será sempre composto por nove dígitos, dos quais dois primeiros indicam a unidade federativa. Veja como descobrir a Inscrição Estadual pela Internet, além de saber o que é o número e como saber a Inscrição Estadual do MEI.

1. Como descobrir a Inscrição Estadual pelo CNPJ ou CPF

A Inscrição Estadual pode ser consultada no site do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), que é a plataforma federal responsável por consolidar e disponibilizar informações de contribuintes aos entes fazendários estaduais.

Passo 1. Para consultar a Inscrição Estadual, acesse o site do Sintegra (www.sintegra.gov.br) e clique no mapa sobre o estado onde está localizada a empresa;

Passo 2. Digite o CNPJ ou CPF do contribuinte e clique no captcha. A consulta de CPF é válida para empresas individuais que se enquadram em atividades que implicam na incidência de ICMS;

Passo 3. Se a empresa ou contribuinte possuir Inscrição Estadual, o site exibirá na parte de baixo da tela um quadro contendo a razão social da empresa e o número da IE;

Passo 4. É possível ainda clicar sobre a razão social para visualizar um painel com diversos dados sobre empresa, como endereço, telefone e tipos de atividades desempenhadas.

2. O que é Inscrição Estadual e para que serve o número?

A Inscrição Estadual (IE) é um número de identificação fiscal emitido pelas Secretarias de Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Ela é obrigatória para empresas que comercializam produtos ou serviços tributados pelo ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O número da IE é composto por nove dígitos e é dividido em três partes:

Os dois primeiros dígitos são o código do estado de cadastro; Os próximos seis dígitos são os números da inscrição de cada empresa; O último dígito é o verificador ou dígito de controle.

Vale citar que o número de Inscrição Estadual pode ter até 14 dígitos em alguns estados. A IE é usada para identificar a empresa nas operações de venda e compra de produtos e serviços. Ela também é usada para controlar o recolhimento do ICMS. A empresa deve solicitar a inscrição estadual na Secretaria de Fazenda do estado ou do Distrito Federal em que está localizada. Para solicitar a inscrição, a empresa deve apresentar os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Certificado de Microempreendedor Individual;

Comprovante de endereço de empresa e da residência;

Fotos do estabelecimento (ou da residência, caso a venda seja realizada porta a porta);

Alvará de funcionamento;

E-mail válido.

A IE é um documento importante para as empresas que comercializam produtos ou serviços tributados pelo ICMS. Ela é usada para identificar a empresa nas operações de venda e compra de produtos e serviços e para controlar o recolhimento do imposto.

3. Como saber a Inscrição Estadual do MEI?

A Inscrição Estadual do MEI (Microempreendedor Individual) pode ser encontrada no site da Secretaria de Fazenda do estado em que a empresa está localizada. Para isso, basta informar o número do CNPJ da empresa. Por meio da consulta, é possível encontrar informações sobre o estabelecimento, como endereço, telefone e e-mail, e também imprimir o comprovante de Inscrição Estadual.

Nem todos os Microempreendedores Individuais (MEIs) precisam de Inscrição Estadual. No entanto, se o MEI possuir atividade de comércio, indústria ou transporte intermunicipal ou interestadual, ele será obrigado a fazer a Inscrição Estadual na Secretaria da Fazenda do estado em que se encontra localizado.

Essa obrigação deve ser atendida por todas as empresas que possuem atividades sujeitas à contribuição do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A seguir, confira os passos para solicitar a Inscrição Estadual do MEI:

Entre no site da Redesim (https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim), e clique em “Já possuo Pessoa Jurídica”; Toque em “Atos exclusivos no Estado e no Município” e, em seguida, realize o login da conta Gov.br digitando o CPF e a senha de acesso; Clique em INSCRIÇÃO, REATIVAÇÃO ou ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA NO ESTADO; Informe seu CNPJ, clique em “Continuar” e inclua a UF (Unidade Federativa); Marque as opções solicitadas e clique em “AVANÇAR”; Toque em “Sim” para a confirmação das opções escolhidas; Agora, será gerado um número de protocolo; Se os dados estiverem corretos, em até uma hora, a inscrição será gerada e o número poderá ser consultado no próprio Portal da REDESIM, na opção “Acompanhar Protocolo Redesim”.

4. Quem não precisa de Inscrição Estadual?

Nem todas as empresas precisam de Inscrição Estadual. Isso porque, se a venda for realizada de forma online sem nenhuma entrega de produto físico ao cliente final, não há circulação de mercadorias e, portanto, não há necessidade de recolhimento do ICMS.

Empresas que prestam serviços de forma online ou offline também não precisam de Inscrição Estadual. No entanto, essas empresas precisam emitir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS). A Inscrição Estadual é obrigatória apenas para empresas que comercializam produtos físicos e que precisam recolher o ICMS. Portanto, se a sua empresa não se encaixa em nenhum dos casos mencionados acima, você não precisa de Inscrição Estadual.

No entanto, é importante consultar a legislação do seu estado para obter mais informações sobre a necessidade ou não de Inscrição Estadual.

