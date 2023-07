Como descobrir uma música em alta no Instagram: veja o passo a passo

Descobrir uma músicas em alta no Instagram, rede social disponível no Android e no iPhone (iOS), é uma tarefa que pode ser feita sem usar aplicativos externos. Esse processo, que é bastante simples, pode ser feito apenas navegando pelos vídeos do Reels e utilizando um recurso nativo. Usar esse tipo de áudio pode ser uma boa estratégia para aumentar o engajamento e alcançar novas visualizações de não seguidores, além de criar a possibilidade de tornar os vídeos virais. Confira, a seguir, como descobrir uma música em alta no Instagram e como utilizá-la em seus vídeos.