É possível emitir segunda via de fatura Claro Móvel por meio do portal online "Minha Claro" e pelo WhatsApp da operadora. Em ambos os canais, os clientes podem conferir a conta detalhada em PDF. No site, há ainda a opção de efetuar o pagamento via Pix. Para consultar o documento pela web, o usuário precisa ter em mãos o número do Claro móvel cuja fatura deseja emitir e também ter acesso ao celular, já que a operadora exige um código de segurança para iniciar o atendimento. No WhatsApp, basta selecionar a opção correspondente no menu de autoatendimento. No tutorial a seguir, veja como emitir segunda via de fatura Claro Móvel de duas maneiras.