É possível consultar segunda via de fatura de uma linha móvel da Vivo facilmente pelo aplicativo Meu Vivo, disponível para Android e iPhone (iOS), e pelo WhatsApp. Após a emissão do documento em PDF, o usuário pode enviá-lo por e-mail e pagar a conta, por meio da leitura do código de barras que consta do arquivo. Também é possível imprimir a 2ª via da fatura Vivo para realizar o pagamento em alguma instituição bancária. No tutorial a seguir, veja como emitir segunda via de fatura Vivo Móvel passo a passo.