Como enviar localização no WhatsApp

Após definir o tempo, é possível interromper e desativar o compartilhamento a qualquer momento. Além disso, o WhatsApp incluiu a possibilidade de mostrar em um mesmo mapa a localização de todos os usuários que compartilharam em um grupo. Veja como enviar sua localização pelo WhatsApp.

Quando a funcionalidade foi lançada? Quanto tempo dura a localização em tempo real do WhatsApp? Como enviar a localização em tempo real pelo WhatsApp? Como parar a localização pelo WhatsApp? Como compartilhar a localização fixa pelo WhatsApp?

1. Quando a funcionalidade foi lançada?

O recurso foi disponibilizado no mensageiro em 20 em outubro de 2017. Antes, o popular aplicativo já deixava que os usuários enviassem sua localização, mas a função só compartilhava um ponto no mapa, sem permitir o acompanhamento do trajeto. Agora, o indicador se move conforme a pessoa se movimenta.

2. Quanto tempo dura a localização em tempo real do WhatsApp?

É possível compartilhar a localização pelo WhatsApp durante 15 minutos, 1 hora ou até 8 horas. Lembrando que o usuário pode desativar o recurso quando quiser.

3. Como enviar a localização em tempo real pelo WhatsApp?

Passo 1. Abra a conversa no WhatsApp e toque no ícone de clipe de papel na parte inferior da tela do celular no Android. No iPhone (iOS), essa ação é feita tocando no ícone de mais (+). Em seguida, selecione a opção "Localização";

Passo 2. Vá em "Compartilhar sua localização em tempo real" ou "Share live location" e, depois, selecione o tempo. Para finalizar, clique em enviar no botão verde.

4. Como parar a localização pelo WhatsApp?

Observe que abaixo do mapa está a opção "Encerrar". Ao tocar nela, é possível interromper o compartilhamento antes do tempo definido. Sempre que ele termina, seja porque o usuário interrompeu ou porque o tempo acabou, o WhatsApp exibe a mensagem "Localização atual terminou".

A função de compartilhamento de localização em tempo real pode ser útil em diversas situações, como facilitar o encontro de um grupo de pessoas e até por segurança. Além disso, o recurso pode dedurar aquelas pessoas que costumam mentir a localização dizendo que já estão chegando antes mesmo de sair de casa. Vale destacar que o Facebook Messenger, o Google Maps e o Telegram já possuem ferramentas semelhantes.

5. Como compartilhar a localização fixa pelo WhatsApp?

Abra a conversa com quem deseja compartilhar sua localização e selecione "Enviar sua localização atual". Para conferir o passo a passo completo no Android e no iOS, confira nosso tutorial.

