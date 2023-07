Como excluir a conta do Kwai pelo celular

📝 Por que minha moeda do Kwai parou de rodar? Veja a dúvida no Fórum do TechTudo

Saiba como acessar as configurações do Kwai pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Marque o check de confirmação e toque no botão “Continuar”. Então, informe o motivo e confirme no botão “Excluir Minha Conta”;

Passo 5. Caso queira remover sua conta imediatamente, acesse as configurações e vá em “Central de Ajuda”. Na lista de perguntas mais frequentes, toque em “None of the above” e selecione a opção “Suporte”. Então, escreva uma solicitação de remoção imediata e toque em “Enviar”. Em até 24 horas você receberá retorno do aplicativo.