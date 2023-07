Se excluir o Threads, exclui o Instagram? Entenda e veja como sair do app

Excluir o perfil do Threads de forma definitiva só é possível se o usuário apagar também a conta do Instagram. No entanto, a plataforma possibilita desativar o perfil temporariamente pelas próprias configurações, função que pode ser útil para esconder os posts do novo app da Meta. A desativação fará com que o perfil, as publicações, respostas e curtidas fiquem ocultos, sem afetar a conta principal do Instagram. O procedimento pode ser revertido fazendo login novamente no serviço.