Como fazer corante verde no Minecraft

Existem dois tipos de Corante Verde em Minecraft: o verde comum e o verde limão. Para obter o segundo é necessário criar o Corante Verde básico e, depois, diluir com Corante Branco ou Farinha de Osso (obtida a partir de Ossos). Da mesma forma, é possível criar Corante Ciano ao misturar o Corante Verde com um Corante Azul ou um pedaço de Lápis-Lazúli. Além da forma natural que ensinaremos a seguir, também é possível conseguir Corante Verde através do comércio com o mercador viajante. Ocasionalmente, ele pode estar disposto a trocar uma esmeralda por 3 unidades de Corante Verde.