Como fazer dublagem no TikTok

É possível usar o TikTok para fazer dublagem em vídeos com suas músicas favoritas ou efeitos sonoros interessantes existentes na biblioteca do aplicativo. Com um vasto banco musical, a plataforma carrega uma canção para que ela seja reproduzida durante a gravação de um novo clipe. Assim, é possível dublar o cantor e criar seu próprio videoclipe usando os recursos de edição de vídeo do aplicativo para Android e iPhone ( iOS ).

Para testar o recurso de dublagem do TikTok, utilizamos um iPhone XR, mas os passos do tutorial são os mesmos para smartphones com o sistema do Google. Após gravar o vídeo, é possível cortar trechos indesejados, inserir filtros de cor, efeitos de sobreposição, frases, figurinhas e emojis. Confira, nas linhas a seguir, como fazer dublagem no aplicativo TikTok.

2 de 15 O que é TikTok? Tutorial mostra como fazer dublagem no aplicativo — Foto: Marvin Costa/TechTudo O que é TikTok? Tutorial mostra como fazer dublagem no aplicativo — Foto: Marvin Costa/TechTudo

📝 Como baixar vídeo do TikTok? Descubra no Fórum do TechTudo

Como fazer dublagem no aplicativo TikTok

Passo 1. Abra o aplicativo e toque sobre o ícone de câmera (ou "+") na parte inferior da tela. Em seguida, toque sobre a palavra "Sons" ou no ícone de nota musical localizado do lado direito da tela;

3 de 15 Ação para visualizar a página e buscar uma música para fazer dublagem no TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para visualizar a página e buscar uma música para fazer dublagem no TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Toque sobre a barra de pesquisa e digite o nome do artista ou da música específica que deseja dublar. Toque sobre o resultado de busca correspondente ao termo que digitou e, em seguida, toque sobre o nome da música;

4 de 15 Ação para buscar por uma música para dublar no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para buscar por uma música para dublar no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Toque sobre o ícone de check ao lado da música, como na imagem abaixo;

5 de 15 Toque sobre o ícone de visto para carregar a música na câmera do TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Toque sobre o ícone de visto para carregar a música na câmera do TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 4. Escolha a duração máxima do vídeo entre as seleções que aparecem na parte inferior da tela. Mantenha o botão vermelho pressionado para gravar o vídeo com sua dublagem para a música;

6 de 15 Ação para fazer dublagem no TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para fazer dublagem no TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 5. Se desejar, toque sobre a opção "Filtros" e navegue pelos efeitos temáticos. Toque sobre uma miniatura, na barra inferior de opções, para aplicá-los sobre o vídeo;

7 de 15 Ação para acessar filtros para um vídeo no app TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para acessar filtros para um vídeo no app TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 6. Para editar o que foi gravado, primeiro clique no "check" que aparece no canto inferior direito na tela. Em seguida, na nova tela que se abre, entre em "Ajustar Clipes". Nessa parte de edição, arraste as bordas para cortar o vídeo e retirar trechos indesejados. Também é possível fazer outras mudanças no que foi gravado. Para continuar, toque em "Salvar";

8 de 15 Ação para cortar vídeos no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para cortar vídeos no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 7. Toque sobre a opção "Cortar" para sincronizar o áudio da música com a dublagem. Para isso, arraste o gráfico na imagem abaixo. Para salvar o vídeo, toque sobre o ícone de visto;

9 de 15 Ação para sincronizar uma música com a dublagem no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para sincronizar uma música com a dublagem no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 8. Toque em "Volume" para ajustar as faixas de áudio com a música e o áudio original do vídeo que foi captado com o microfone do celular. Caso queira apenas a música no clipe, reduza totalmente o volume em "Som original". Para salvar, toque sobre o ícone de visto;

10 de 15 Ação para equalizar áudios de vídeos de dublagem no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para equalizar áudios de vídeos de dublagem no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 9. Na barra inferior da tela, há uma opção chamada "Sons" que permite alterar a música dublada, como mostrado nos passos 2 e 3. Em "Efeitos", navegue sobre as opções de efeitos disponíveis. Caso queira aplicar algum deles, mantenha pressionando o dedo sobre uma das miniaturas para que eles sejam aplicados em trechos específicos do vídeo. Para avançar, toque em "Salvar", no canto superior direito;

11 de 15 Ação para aplicar efeitos sobre um vídeo de dublagem no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para aplicar efeitos sobre um vídeo de dublagem no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 10. Toque em "Texto" para digitar palavras ou frases sobre seu vídeo. Você pode usar as opções na tela para alterar fontes, formatação e cores das letras. Para prosseguir, toque em "Concluído";

12 de 15 Ação apra adicionar textos sobre um vídeo no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação apra adicionar textos sobre um vídeo no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 11. Toque sobre a opção "Stickers" para aplicar sobre o vídeo figurinhas do TikTok. Para continuar, toque sobre a aba "Emojis";

13 de 15 Ação para visualizar a página de figurinhas do aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para visualizar a página de figurinhas do aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 12. Toque sobre os emojis que deseja usar em seu vídeo e reposicione-os arrastando sobre a tela. Para finalizar, toque sobre "Avançar";

14 de 15 Ação para finalizar a edição de um vídeo no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para finalizar a edição de um vídeo no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 13. Você pode definir a legenda do seu post marcando amigos e usando hashtags. Além disso, pode determinar a privacidade e compartilhar o vídeo em outras redes sociais. Toque em "Post" para compartilhar com amigos.

15 de 15 Ação para postar um vídeo com dublagem de música no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para postar um vídeo com dublagem de música no aplicativo TikTok — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Use as dicas para criar vídeos divertidos com dublagens de suas músicas preferidas.

Veja também: Como baixar vídeo do TikTok de três formas diferentes